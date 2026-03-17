Московская область вошла в топ-10 рейтинга цифровой трансформации регионов

По итогам 2025 года Московская область вошла в десятку лидеров рейтинга цифровой трансформации российских регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Рейтинг оценивал регионы по 18 ключевым показателям, среди которых — развитие электронных госуслуг, внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) и обеспечение кибербезопасности.

В 2025 году на портале госуслуг Московской области стало доступно 434 услуги, а число обращений превысило 20,9 миллиона. Заработала проактивная комплексная услуга «Защитники Отечества», позволяющая оформить до 17 видов социальной помощи одним заявлением. Также был запущен чат-бот «Добробот» — цифровой помощник, который отвечает на земельные и имущественные вопросы жителей и бизнеса региона и рекомендует подходящие услуги.

Кроме того, в Московской области реализовано 67 ИИ-проектов в сферах ЖКХ, транспорта, здравоохранения, образования и обратной связи с жителями. Экосистема голосовых помощников в регионе насчитывает 15 роботов, которые обработали более 10 миллионов телефонных звонков за год. В 315 услуг на региональном портале внедрен ИИ, который проверил более 3,8 миллиона документов в составе 1,3 миллиона заявлений.

Заместитель Председателя Правительства — Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко отметил: «Сегодня регионы демонстрируют высокую динамику внедрения цифровых технологий в социальную сферу и госуправление. Ключевым критерием качества этой работы для нас выступают не формальные отчеты, а конкретные результаты для граждан и бизнеса».