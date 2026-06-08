Подмосковье заключило соглашения о реализации крупных инвестпроектов на ПМЭФ

В рамках Петербургского международного экономического форума Московская область подписала ряд соглашений о реализации инвестиционных проектов в сферах роботизации, промышленной инфраструктуры и развития производственных площадок. Общий объем инвестиций оценивается в десятки миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Одно из ключевых направлений — роботизация промышленности и логистики. На форуме обсудили возможность создания в Подмосковье завода по производству промышленной робототехники с участием представителей концерна «Калашников» и компании «Семаргл».

«Роботизация сегодня становится неотъемлемой частью современных производств, складской логистики и многих других отраслей. Такие технологии позволяют повысить эффективность предприятий и освободить сотрудников от тяжелого физического труда», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Также на ПМЭФ подписано соглашение с компанией «ССИ Решения» о расширении производства оборудования для роботизации складов в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске. Инвестиции в проект составят 450 миллионов рублей, а новая площадка начнет работу летом 2026 года, создав 40 рабочих мест.

Кроме того, запланировано создание технопарка на территории особой экономической зоны «Большой Серпухов» с инвестициями в 3,5 милиарда рублей и около 400 рабочих мест.

На форуме также подписаны соглашения о строительстве трех современных площадок формата «Лайт Индастриал» в Щелково, Химках и Королеве, что позволит предпринимателям быстро запускать новые производства благодаря готовой инженерной и логистической инфраструктуре.