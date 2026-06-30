Московская область вошла в топ-5 по числу слушателей онлайн-курсов «Знание. Академия»

С мая 2025 года по май 2026 года более 1800 человек из Московской области приняли участие в онлайн-курсах платформы «Знание.Академия». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Самым популярным стал курс «Цифровая гигиена: как обучать детей безопасности в интернете». Более 1200 преподавателей и родителей изучили особенности поведения детей в интернете и научились реагировать на возможные угрозы.

Второе место занял курс «Преподавание в эпоху ИИ: вызовы и новая этика». Педагоги узнали, как использовать генеративный ИИ в обучении и сформировали свою позицию по отношению к новым технологиям.

Третье место досталось курсу «Учитель и родители: эффективное взаимодействие». Участники научились выстраивать доверительные отношения с родителями и вовлекать семьи в жизнь школы.

«Мы видим устойчивый интерес к просветительским проектам со стороны жителей разных регионов России. Нас объединяет желание учиться, развиваться и созидать будущее», — отметила руководитель платформы «Знание.Академия» Александра Буйчик.

Онлайн-курсы «Знание.Академия» доступны для всех желающих. Они включают видеолекции, конспекты, дополнительные материалы и задания для проверки. По окончании курса выпускники получают сертификат.