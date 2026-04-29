Предпринимателям Подмосковья напомнили о программе «Недвижимость за рубль»

В Московской области продолжается реализация программы поддержки малого и среднего бизнеса «Недвижимость за рубль». Она действует в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и уже доказала свою актуальность.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила: «Программа „Недвижимость за рубль“ действует в Московской области с 2023 года. Более 300 объектов уже переданы бизнесу по льготной ставке, еще свыше 120 — доступны инвесторам».

Суть программы заключается в предоставлении льготной аренды недвижимости с существенным износом. Если степень износа объекта превышает 80%, предприниматель может арендовать его всего за рубль в год. В остальных случаях арендная плата рассчитывается как 2,2% от кадастровой стоимости.

В рамках соглашения бизнес обязуется обновить объект: провести капитальный ремонт в течение полутора лет либо выполнить реконструкцию в течение трех лет. Срок льготной аренды варьируется: до 10 лет для помещений и до 15 лет для зданий.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов добавил, что подобрать подходящий объект можно на инвестиционной карте Московской области. Там представлено более 120 доступных вариантов, которые можно подобрать с учетом формата и географии.