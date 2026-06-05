Московская область представила проект автоматизации анализа цен на ПМЭФ-2026

На прошедшем ПМЭФ-2026 Московская область представила проект, направленный на интеллектуальный конъюнктурный анализ цен. Как сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона, новый подход позволит значительно упростить процесс выбора поставщиков с реальными рыночными ценами.

Ранее заказчики вручную искали позиции в интернете и реестрах контрактов, запрашивали и обрабатывали коммерческие предложения. Процессы согласования и верификации занимали до полутора месяцев, а отсутствие единой базы данных приводило к трудностям в отслеживании динамики цен и проверке надежности поставщиков.

Теперь конъюнктурный анализ цен в Подмосковье будет проводиться с помощью искусственного интеллекта. Система автоматизирует процесс от загрузки документа до готового отчета. Пользователь загружает файл с анализом цен, ИИ распознает и приводит позиции к единому формату. Затем система отправляет запросы неограниченному числу потенциальных поставщиков, анализирует полученные предложения и представляет цены в удобном виде. Также автоматически проверяется надежность каждого поставщика, наличие признаков банкротства, судебных дел и других рисков.

В результате заказчик получает готовый аналитический отчет и рекомендации, указывающие на возможные завышения цен и соответствие рынка. Время проверки сокращается с полутора месяцев до одной недели, а вся история цен и аналитики хранится в структурированной базе данных.