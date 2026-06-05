Московская область представила инновационный проект «Земельный ИИ-патруль» на ПМЭФ

На площадке Петербургского международного экономического форума Московская область презентовала проект «Земельный ИИ-патруль». Это решение, которое предполагает использование искусственного интеллекта для муниципального земельного контроля.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник подчеркнула, что проект демонстрирует новый подход к земельному контролю. Искусственный интеллект автоматизирует рутинные задачи, позволяя инспекторам сосредоточиться на сложных вопросах. Это повысит эффективность работы и пополнит региональные бюджеты.

Система работает на основе непрерывного сканирования территории с помощью автомобиля, оснащенного камерами высокого разрешения и автономным вычислительным блоком. Нейросеть анализирует видеопоток и выявляет земельные участки, используемые не по назначению.

Переход на новую модель работы кардинально меняет статистику. Министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров отметил, что ранее инспекторы осматривали двести тысяч участков в год, а теперь ожидается не менее четырехсот тысяч. Рост производительности увеличится не менее чем в два раза.

Экономический эффект также впечатляет: прогнозируется увеличение ежегодных налоговых поступлений на пятьсот миллионов рублей. Система обеспечивает онлайн-отслеживание маршрута автомобиля в реальном времени и гарантирует полный цикл контроля — от обнаружения до устранения нарушений.