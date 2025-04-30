Московская и Воронежская области наладят сотрудничество в сфере радиоэлектроники

Воронежская и Московская области обсудили, как предприятия в сфере радиоэлектроники могут работать вместе и развивать сотрудничество. Первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Евгений Подлипенский рассказал, что в начале 2025 года объёмы поставок продукции в этой отрасли выросли на 16,1%.

«На территории Московской области зарегистрировано более 200 предприятий, которые специализируются на производстве радиоэлектронной продукции. Минпромторг России определил 9 ключевых предприятий региона, где работают более 13 тыс. человек, а общая выручка превышает 55 млрд рублей», — рассказал Подлипенский.

Таким показателям способствует поддержка со стороны региона — есть налоговые льготы, финансовая помощь и удобная инфраструктура для бизнеса. Все этапы инвестпроектов сопровождаются через специальную систему «Инвестор», что позволяет ускорить процесс.

От Воронежского правительства присутствовал министр промышленности и транспорта Сергей Хлызов. По итогам встречи договорились продолжать совместную работу и поддерживать компании, которые развивают важные технологии и реализуют инвестиционные проекты.