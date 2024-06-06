Московская и Вологодская области подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве

Московская и Вологодская области наладят сотрудничество в экономической, научной, технической и культурной сферах. Согласие об этом заключили на полях ПМЭФ . Подписи поставили губернатор Андрей Воробьев с одной стороны и исполняющий обязанности губернатора Георгий Филимонов — с другой.

«Московская область всегда открыта к сотрудничеству с другими странами и особенно с регионами нашей страны», — подчеркнул глава Подмосковья.

В апреле запустили проект с Китаем и Казахстаном, в рамках которого мы планируем развивать транспортно-логистические маршруты с Вологодчиной. Об этом в том числе и соглашение, которое мы сегодня подписали на ПМЭФ.

Это улучшит товарооборот и укрепит экономические связи с КНР не только двух регионов, но и страны в целом.

Кроме того, Московская и Вологодская области договорились обмениваться практиками в отраслях здравоохранения, образования, науки, ЖКХ, туризма и культуры. Регионы будут помогать друг другу при подготовке кадров для приоритетных сфер экономики.

В этом году Петербургский международный экономический форум принесет Подмосковью инвестиции на 150 миллиардов рублей и более 10 тысяч рабочих мест.

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