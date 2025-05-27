Московская и Челябинская области обменялись лучшими практиками в сфере ЖКХ

Делегация Министерства жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области во главе с Людмилой Алпатовой побывала в Подмосковье с рабочим визитом. Во время встречи с министром ЖКХ Московской области Кириллом Григорьевым обсудили важные вопросы развития отрасли и внедрения новых цифровых решений.

В центре внимания были модернизация коммунальной инфраструктуры с помощью государственных и инвестиционных программ, а также оснащение аварийных бригад ресурсоснабжающих организаций. Челябинских коллег особенно интересовал вопрос жилищного надзора, так как в некоторых регионах им занимается одно ведомство.

Представители Министерства по содержанию территорий и госжилнадзору Подмосковья рассказали о формировании фонда капитального ремонта при включении домов в региональную программу, проведении собраний собственников через платформу ГИС ЖКХ и использовании искусственного интеллекта для выявления нарушений в содержании территорий.