Москитная сетка не защитит детей от падения, поэтому родителям следует установить блокираторы на окна. Об этом детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщила в «Максе» .

«С приходом тепла мы чаще открываем окна. Помните: москитная сетка — не защита! Она не выдерживает веса ребенка и создает иллюзию закрытого проема», — заявила она.

Мишонова предупредила, что даже падение с первого-второго этажа не останется без последствий. Травмы, полученные при ударе с высоты трех-пяти метров, могут привести к инвалидности.

Ставить на подоконники игрушки, цветы или конфеты, а также оставлять ребенка в комнате одного опасно. Омбудсмен призвала установить на окна блокираторы с замком, в присутствии детей открывать только в верхнем положении, отодвинуть от подоконников стулья, табуреты и диваны.

