Спасатели предупредили о рисках купания в майские дни

Заместитель начальника части Владимир Ремизов отметил, что из-за теплой погоды многие люди стремятся к водоемам, несмотря на то, что вода еще не прогрелась.

Спасатели обратили внимание граждан на опасность переохлаждения при купании в холодной воде. Организм быстро теряет тепло, что может привести к спазмам, судорогам и потере сознания. Особенно это касается детей, пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания.

Специалисты рекомендовали воздержаться от купания до установления безопасных температурных значений и выбирать для отдыха официальные пляжи с проверенным дном и дежурными спасателями. Нельзя нырять в незнакомых местах, заплывать за буйки и оставлять детей у воды без присмотра взрослых. Заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения также запрещено.

Владимир Ремизов подчеркнул: «Всегда важно контролировать свое самочувствие и помнить, что даже в теплую погоду водные объекты таят скрытые угрозы».