«Мосэнерго» проведет масштабную замену теплосетей в Химках

Масштабный ремонт и замена теплосетей в рамках трехлетней инвестпрограммы продолжаются в Химках. Работы ежедневно ведутся во всех микрорайонах городского округа, для чего задействовали более 15 бригад рабочих и почти 50 машин.

20 ноября работы ведутся на улицах Энгельса и Молодежной, а также на улице Гоголя. На Бабакина и Юбилейном проспекте ремонтируют разводящие сети центрального отопления, на Машинцева проведут врезку резервной линии центрального отопления.

За день работники «Мосэнерго» устранят повреждения на магистральном трубопроводе, расположенном на улицах Панфилова и Кудрявцева, а также на сетях по улице Ленинградской. На Кирова, Молодежной, Машинцева и Юбилейном проспекте запланированы работы на трубопроводе центрального отопления. У дома № 11 на Ленинском проспекте проведут монтаж транзитного трубопровода.

Все работы завершат до 18:00.

Жителям Химок напомнили, что в округе работает ежедневный штаб по вопросам отопления и горячего водоснабжения. Если возникли проблемы, можно обратиться в кол-центр «ТСК Мосэнерго» по номеру +7 (495) 225-14-33.

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