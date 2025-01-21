Мощи святого Спиридона Тримифунтского передали в Дубну на вечное поклонение

Спиридон Тримифунтский — современник Николая Чудотворца и один из самых почитаемых святых в православном мире. Святыню передали в ратминский храм по благословению греческого духовенства.

Прихожане дубненских и близлежащих храмов съехались в Ратмино, чтобы приклониться перед святым. Одна из них — Светлана Фейлинг. Она надеется на его поддержку и уверенна, что помощь Спиридона ощутима.

«Отче Спиридоне — удивительный святой. По его молитвам лично в моем окружении люди получили квартиры, избавились от кредита на машину, мои близкие получали и работу. Он помогает и в этом. Всем труженикам помогает, нуждающимся помогает», — рассказала прихожанка храма Светлана Фейлинг.

Мощи чудотворца Спиридона Тримифунтского находятся в храме на острове Корфу. Тело украсили дорогим епископским облачением и обувью. Каждые полгода украшения сменяют. Священнослужители говорят, что это необходимость, поскольку одежда ветшает и изнашивается.

«И сами греческое духовенство и митрополит удивляются тому, что одевают новое бархатное облачение на святителя, а, когда снимают через полгода, всегда подошва у тапочка стерта. Это показывает нам, свидетельствует, что Спиридон и по своей телесной смерти продолжает посещать нуждающихся», — пояснил благочинный церквей Дубненско-Талдомского округа Павел Мурзич.