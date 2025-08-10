Мощи святого Пантелеймона привезли в Никольский собор в Можайске

Торжественную встречу святых мощей великомученика и целителя Пантелеймона провели в Можайске. Жители округа смогут поклониться им до конца августа.

Православную реликвию принял благочинный Можайских церквей отец Иоанн. Участие в событии приняли прихожане.

После мощи установили в Никольском соборе. Здесь прошла Божественная литургия.

Отметим, что святитель Пантелеймон считается покровителем врачей и больных. Он известен чудесами исцелений. Его иконы и частицы мощей бережно хранят в храмах разных стран мира.

Жители Можайска смогут поклониться частице мощей в Никольском соборе до 31 августа. Храм открыт ежедневно с 7:30 до 19:00.

Ранее мы рассказывали о том, что церемония возложения цветов ко Дню ВДВ прошла в Можайске. Митинг состоялся у памятника Ветеранам боевых действий. Мемориал открыли в этом году.