Церемония возложения цветов ко Дню ВДВ прошла в Можайске

Митинг ко Дню ВДВ прошел у памятника Ветеранам боевых действий в Можайске. Мемориал открыли в этом году, и он стал знаковым для военнослужащих.

В митинге приняли участие ветераны, жители округа и десятки десантников в голубых беретах. На мероприятии прозвучали благодарности в адрес военнослужащих и истории героических подвигов солдат ВДВ. Собравшихся поздравили военный комиссар городов Можайска и Рузы Руслан Меладзе, участник СВО, муниципальный депутат Александр Князев и другие почетные гости.

«Эти ребята — защитники России, всегда готовые первыми встать на пути опасности. Их отвага, стойкость и верность долгу вызывают глубочайшее уважение. Мы гордимся нашими десантниками и благодарим их за службу!» — отметил в своем Telegram-канале глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Праздничные мероприятия продолжились возложением цветов.