Мосавтодор восстановил поврежденные дорожные знаки в Подмосковье

Специалисты Мосавтодора провели обследование дорог в девяти городских округах Подмосковья и выявили выцветшие, поврежденные или отсутствующие дорожные знаки. В Минтрансе региона сообщили, что работы по их восстановлению были оперативно проведены.

Дорожные знаки привели в нормативное состояние в черте следующих городов: - на улице Гагарина в Жуковском; - на улице Московской во Фрязине; - на проспекте Пацаева в Долгопрудном; - на улице Мира в Красногорске; - на Вишняковском шоссе в Николо-Архангельском микрорайоне Балашихи.

В городском округе Истра восстановительные работы прошли на улице Московской в окружном центре, а также на дорогах в деревне Ленино и селах Павловская Слобода и Онуфриево. В городском округе Мытищи знаки обновили на улице Осташковской в деревне Осташково, на улице Центральной в деревне Пирогово, на Осташковском шоссе в деревне Беляниново и на Волковском шоссе.

Кроме того, дорожные знаки отремонтировали в малых населенных пунктах, таких как село Балобаново Богородского округа и деревня Борисово городского округа Серпухова.

