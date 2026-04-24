Мосавтодор восстановил освещение на 20 дорогах Подмосковья

За минувшую неделю специалисты Мосавтодора привели в порядок линии освещения на 20 региональных дорогах в 13 городских и муниципальных округах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В городском округе Люберцы освещение появилось на улице Карла Маркса в поселке Красково и на Октябрьском проспекте. В городском округе Воскресенск — на улице Центральной в селе Юрасово и на дорогах в деревнях Ратмирово, Субботино, Щельпино и Городище. В Балашихе ремонтные работы провели на Носовихинском шоссе в деревне Черное и на Леоновском шоссе в микрорайоне Южный.

Также дорожники восстановили линии освещения в Долгопрудном, Подольске, Протвине и Фрязине. В малых населенных пунктах освещение вернули на улицу Колхозную в селе Колычево городского округа Ступино, на улицу Магистральную в селе Молоди городского округа Чехов и на другие улицы.

В ведомстве добавили, что регулярное обслуживание линий освещения помогает предотвратить аварийные ситуации, обеспечивает комфорт жителей и оптимизирует энергопотребление.