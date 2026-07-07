Мосавтодор восстановил дорожные знаки еще в 10 округах Подмосковья

Фото: Минтранс Подмосковья

За неделю специалисты Мосавтодора провели работы по ремонту и восстановлению дорожных знаков в десяти округах Московской области, сообщили в Минтрансе региона.

Так, в нормативное состояние привели знаки, расположенные в следующих населенных пунктах:

Специалисты Мосавтодора оперативно принимают меры по ремонту и замене деформированных знаков, которые выявляют в ходе обследований.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале в «Макс».

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