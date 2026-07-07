Мосавтодор восстановил дорожные знаки еще в 10 округах Подмосковья
За неделю специалисты Мосавтодора провели работы по ремонту и восстановлению дорожных знаков в десяти округах Московской области, сообщили в Минтрансе региона.
Так, в нормативное состояние привели знаки, расположенные в следующих населенных пунктах:
- на улице Белопесоцкой в Ступине;
- на Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде;
- на улице Ленина в Лобне;
- на улице Транспортной в Реутове;
- на улице Агрогородок в деревне Черное городского округа Балашиха;
- на 73-м километре Каширского шоссе городского округа Домодедово;
- на четвертом километре Осташковского шоссе городского округа Мытищи;
- на улице Центральной в деревне Большие Жеребцы городского округа Щелково;
- на дорогах в селе Покровское Рузского муниципального округа;
- в поселке городского типа Большие Дворы Павлово-Посадского городского округа.
Специалисты Мосавтодора оперативно принимают меры по ремонту и замене деформированных знаков, которые выявляют в ходе обследований.
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