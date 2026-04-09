Дороги к 300 храмам и кладбищам приведут в порядок в Подмосковье к Пасхе

Специалисты Мосавтодора ведут активную подготовку подъездных дорог к более чем 300 храмам, церквям, соборам и кладбищам перед Пасхой, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Дорожники приведут в порядок подъезды к местам притяжения жителей Подмосковья в праздничные выходные. Планируется убрать мусор и смет на дорогах и тротуарах, отремонтировать ямы, вымыть ограждения, вымыть и покрасить остановочные павильоны. При наступлении неблагоприятных погодных условий специалисты проведут обработку дорог против скользкости», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наибольший объем работ реализуют в трех округах: Луховицах, Раменском и Истре. В городском округе Луховицы работы коснутся 33 дорог, включая улицы Парковую и Жуковского, которые ведут к церкви Рождества Христова и кладбищу. Также будут приведены в порядок улицы Комсомольская в селе Ловцы и Малая Огаревская в поселке Белоомут, рядом с которыми расположены кладбища, и подъезд к церкви Захарии и Елисаветы в селе Горетово.

В Раменском округе работы проведут на 29 участках подъездных дорог, среди которых улицы Интернациональная и Коммунистическая, а также Егорьевское шоссе.

В городском округе Истра дорожники приведут в нормативное состояние 24 подъезда, в том числе к Истринскому кладбищу и храмам.