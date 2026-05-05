Автобусные остановки отремонтировали еще в 6 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора в ходе обследования региональных дорог обнаружили повреждения павильонов на остановках общественного транспорта в шести округах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Были проведены ремонтные работы на остановках, расположенных в следующих городах: на Комсомольском проспекте в Люберцах, на улице Индустриальной в Ногинске, на улице Полевой во Фрязине, на улице Клемента Готвальда в Подольске, на улице Профессиональной в Дмитрове и на улице Юбилейной в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе.

В ведомстве подчеркнули, что обследование дорожной сети проводится еженедельно. Особое внимание уделяется состоянию дорог, тротуаров, остановочных пунктов, дорожных знаков, ограждений, искусственных неровностей и светофоров.

Актуальные данные о дорогах и транспорте в Подмосковье можно найти в официальном канале MAX: https://max.ru/mtdi_mo.