Дорожные ограждения отремонтировали еще в 8 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора завершили ремонт тросовых, перильных и металлических барьерных ограждений на региональных дорогах в восьми округах Московской области. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Дорожные работы были проведены в следующих городах: — Вишняковское шоссе в Балашихе; — Комсомольский проспект в Люберцах; — улица М. К. Тихонравова в Королеве; — улица 9-й Гвардейской Дивизии в Истре.

Кроме того, были отремонтированы ограждения на 89-м километре Каширского шоссе в Ступине, на дороге в деревне Чижово городского округа Фрязино, на улице Центральной в деревне Губино городского округа Воскресенск и на улице Советской в поселке городского типа Быково Раменского муниципального округа.

В ведомстве пояснили, что тросовые ограждения используются для разделения транспортных потоков, барьерные — для снижения риска съезда с дороги и разделения многополосных дорог, а пешеходные — на участках с высоким риском выхода пешеходов на проезжую часть.

