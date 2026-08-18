Мосавтодор отремонтировал дорожные ограждения в 13 населенных пунктах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора провели ремонт поврежденных тросовых, перильных и металлических барьерных ограждений вдоль региональных дорог в 11 округах Московской области. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В Раменском округе работы прошли на Жуковском шоссе в селе Быково и на дороге в поселке городского типа Удельная. В городском округе Люберцы ограждения привели в порядок на Октябрьском проспекте и на улице Карла Маркса в поселке городского типа Красково. В Балашихе ремонт коснулся улицы Октябрьской в микрорайоне Железнодорожный и улицы Крылова в микрорайоне Купавна.

Кроме того, поврежденные ограждения восстановили в Жуковском на улице Гагарина, в Озерах на улице Ленина, в Солнечногорске на улице Обуховской и в Долгопрудном у остановки «Заводская улица» на Лихачевском шоссе.

Также работы провели в селе Липицы городского округа Серпухов, на 52-м километре Каширского шоссе в Домодедово, в селе Иудино Сергиево-Посадского городского округа и в деревне Анциферово Орехово-Зуевского городского округа.

В ведомстве пояснили, что тросовые ограждения устанавливают по оси дороги для разделения транспортных потоков, барьерные – вдоль дорог для снижения риска съезда с дороги и разделения многополосных дорог, а пешеходные ограждения – на участках с риском выхода пешеходов на проезжую часть.

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