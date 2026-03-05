Мосавтодор отремонтировал ограждения и искусственные неровности на дорогах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора провели работы по ремонту поврежденных тросовых, перильных и металлических барьерных ограждений, а также искусственных неровностей на шести региональных дорогах в пяти округах, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП», — пояснили в ведомстве. Пешеходные ограждения устанавливаются на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть. Тросовые ограждения нужны для разделения транспортных потоков, а барьерные — снижают вероятность съездов с дороги.

Отремонтировали ограждения на 1-й Железнодорожной улице в Можайске, улице Мира в Мытищах и улице Карла Маркса в поселке городского типа Красково городского округа Люберцы.

Искусственные неровности устанавливают для принудительного снижения скорости на участках рядом с социально значимыми объектами и в потенциально опасных местах. Неровности отремонтировали на улице Заводской в Долгопрудном, а также на дорогах в поселке городского типа Поварово и близ села Алабушево городского округа Солнечногорск.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что обследование элементов, влияющих на безопасность дорожного движения, проводится регулярно. При необходимости специалисты Мосавтодора проводят их ремонт.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья — в официальном канале [MAX](https://max.ru/mtdi_mo).