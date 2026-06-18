Мосавтодор отремонтировал линии освещения на дорогах Подмосковья

За минувшую неделю специалисты Мосавтодора восстановили восемь линий освещения на региональных дорогах в восьми округах, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Чтобы обеспечить безопасность движения, работы провели на улице Первомайской в поселке Чкалово городского округа Люберцы. Основные ремонтные работы коснулись улиц 1-й Мишутинской в Павловском Посаде, проспекта Мира во Фрязине, Лихачевского шоссе в Химках, улицы Белопесоцкой в Ступине, проспекта Ленина в Подольске, улицы Антипова в Егорьевске и Павлинского шоссе в микрорайоне Новое Павлино в Балашихе.

В ведомстве добавили, что специалисты еженедельно проводят обследования дорожной сети. Особое внимание они уделяют состоянию дорог и тротуаров, а также элементам инфраструктуры: остановочным пунктам, дорожным знакам и светофорам, линиям освещения и ограждениям.

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