Разметку 1,5 тысячи пешеходных переходов обновили в Подмосковье

С начала сезона специалисты уже обновили разметку более чем на 1 500 пешеходных переходов и свыше 4 500 километров линейной разметки. «Всего с начала работ по летнему содержанию специалисты Мосавтодора обновили разметку более 1 500 пешеходных переходов и более 4 500 километров линейной разметки на региональных дорогах Подмосковья», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наибольший объем работ по восстановлению линейной разметки выполнили в Егорьевском РУАД № 5. Здесь на дорогах в Воскресенске, Егорьевске, Коломне, Шатуре и Орехово-Зуевском округе обновили более тысячи километров разметки. А больше всего пешеходных переходов восстановили на дорогах Домодедовского РУАД № 4 в Домодедове, Ленинском, Подольске, Серпухове, Ступине и Чехове — около 390 переходов.

Сейчас в Подмосковье идет третий цикл летнего содержания, к которому приступили в конце июня. Дорожники не только восстанавливают разметку, но и проводят мойку, уборку смета и мусора, окос травы, а также ремонтируют дефекты покрытия и элементы инфраструктуры. Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).