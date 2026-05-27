Мосавтодор обновил остановочные павильоны в Подмосковье

На прошлой неделе специалисты Мосавтодора провели ремонт остановочных павильонов на региональных дорогах в восьми округах, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Обследование выявило повреждения на объектах инфраструктуры.

Были приведены в порядок павильоны в следующих городах:

на улице Вертолетной в Люберцах;

на улице Советской в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе;

на проспекте Пацаева в Долгопрудном;

на улице Ленина в Лобне;

на улице Советской в Егорьевске;

на Красногвардейском бульваре и улице Кирова в Подольске.

Кроме того, восстановительные работы коснулись трех остановок в малых населенных пунктах: на улице Кооперативной в деревне Вялки Раменского округа и на дороге в деревне Боровково Богородского округа.

В Минтрансе подчеркнули, что Мосавтодор регулярно проводит обследования дорог и элементов инфраструктуры, чтобы поддерживать их в нормативном состоянии. При выявлении повреждений специалисты оперативно проводят ремонт.