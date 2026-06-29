Еще более 100 км дорог отремонтируют в Подмосковье по нацпроекту

Специалисты Мосавтодора приступили к ремонту более 100 километров асфальтобетонного покрытия на 16 участках региональных дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что в этом сезоне планируется отремонтировать более 50 участков дорог общей протяженностью свыше 220 километров. Уже завершена укладка порядка 67 километров на 20 участках дорог в 15 округах.

Например, более 10 километров покрытия заменили на трех участках Егорьевского шоссе. Также ведутся работы на Старосимферопольском шоссе, где отремонтировано более девяти километров. В Долгопрудном специалисты Мосавтодора ведут устройство двух километров покрытия на Новом шоссе.

Марат Сибатулин подчеркнул, что опорная сеть является транспортным каркасом региона, и приведение ее участков в нормативное состояние — одна из ключевых задач. Обновление покрытия и обустройство инфраструктуры на таких участках повышают безопасность и комфорт для жителей, а также поддерживают бесперебойную транспортную связанность и развитие экономики Подмосковья.

Всего к осени в Московской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют более 150 участков региональной сети общей протяженностью свыше 560 километров. На всех объектах также нанесут разметку и укрепят обочины.