Морская тема стала основой новой выставки живописи в Химках

В выставочном комплексе «Артишок» в подмосковных Химки начала работу художественная выставка «Краски подводного мира». В экспозиции представлены живопись и подводная фотосъемка Елены Харламовой, члена Творческого союза художников России и дайвера.

Проект размещен во втором зале комплекса, который находится на территории парка имени Толстого. Автор показывает в работах северные моря и южные водные пространства, используя насыщенные цвета и контрасты. Отдельное место занимают фотографии, выполненные во время погружений, а также художественные серии, связанные с морской тематикой.

«Это настоящее путешествие в мир океана. Елена Харламова так передает красоту северных и южных вод, что зритель чувствует себя частью этого мира. Обязательно посетите экспозицию до конца августа», — отметила представитель Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Отдельно в материале художницы представлены и другие направления творчества. В частности, она работает в Центральная детская школа искусств, а также создает портретные серии. Ранее ее работы, посвященные бойцам 128-я отдельная мотострелковая бригада, показывали в зале «Родина» в Белгород и в «Артишоке».