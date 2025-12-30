Мороз и сугробы будут в Жуковском в новогоднюю ночь

Новогодняя ночь в Подмосковье обещает стать настоящей зимней сказкой: погода порадует жителей снегом. Специалисты гидрометеорологического центра «Фобос» опубликовали подробный прогноз погоды на период с вечера 31 декабря до начала нового, 2026 года.

Согласно данным синоптиков, в последнюю ночь уходящего года жители Подмосковья ощутят настоящую зимнюю погоду: температура снизится до отметки минус восемь-десять градусов Цельсия. Уже ближе к полуночи столбик термометра продолжит опускаться, достигнув значения около минус тринадцати градусов.

«Высота снежного покрова достигнет десяти-пятнадцати сантиметров, что создаст неповторимую атмосферу праздника. К слову, в первые дни наступающего года количество осадков еще немного прибавится, увеличив толщину снежной шапки примерно до восемнадцати сантиметров», — сообщили специалисты.