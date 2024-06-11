Монументы и стелы осмотрели ко Дню России в Химках

Состояние свыше 14 стел и въездных групп в Химках оценили в преддверии Дня России. Сотрудники министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору также провели проверку общественных мест.

Коммунальщики подготовили монументы и декоративные группы к празднику: очистили их от дорожной пыли и грязи, удалили ржавчину, обновили краску и отремонтировали освещение. Прилегающие территории тоже привели в порядок.

«В День России Подмосковье традиционно становится местом притяжения туристов из других регионов. Стела — это визитная карточка города, первое, что привлекает взгляд при въезде и по чему складывается первое впечатление. Наши инспекторы совместно с администрациями муниципалитетов на постоянной основе поддерживают все выездные группы в чистоте и соответствии», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Жителей призвали с уважением отнестись к проделанной работе и соблюдать чистоту, чтобы презентабельный внешний вид стел и въездных конструкций сохранялся как можно дольше.

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