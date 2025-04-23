Монумент у Дома культуры в Электрогорске приведут в порядок к 9 мая

В преддверии празднования 80-й годовщины Великой Победы в округе стартовали работы по реставрации памятника «Павшим землякам в годы Великой Отечественной войны», расположенного у Дома культуры в городе Электрогорск. Этот монумент является символом памяти и уважения к героям, отстоявшим мир и свободу в годы тяжелых испытаний.

В настоящее время сотрудники коммунальных служб активно проводят необходимые работы по восстановлению монумента. В рамках реставрации осуществляется выравнивание плиты основания памятника, штукатурка проблемных участков, а также покраска. Особое внимание уделяется качеству используемых материалов, которые обладают высокой устойчивостью к различным погодным условиям.

Жители выразили свою поддержку и надежду на качественное выполнение работ.

«Это знаковое место для каждого из нас. Символ памяти и уважения к героям, отстоявшим мир. Долгое время памятник нуждался в обновлении. Очень рад, что власти обратили на это внимание. Надеюсь, работы выполнят в срок и качественно», — поделился житель Электрогорска Евгений Сорокин.

В соответствии с планом, все работы по реставрации монумента будут полностью завершены к празднованию Дня Победы.