Монтаж входных групп подземного перехода начался в Люберцах

В городском округе Люберцы продолжается строительство подземного пешеходного перехода на пересечении Октябрьского проспекта с улицей Смирновской. Работы ведутся в рамках реконструкции Октябрьского проспекта.

В управлении дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации сообщили, что строители завершают бетонирование дна перехода и приступили к армированию плиты перекрытия лестничных сходов. Параллельно ведется монтаж металлоконструкций входных групп.

Переход оборудуют четырьмя закрытыми лестничными сходами. Они обеспечат удобный доступ на четную и нечетную стороны Октябрьского проспекта, а также к улице Смирновской. Открыть рабочее движение по переходу планируется в 2026 году.

В Люберцах также завершается строительство перехода на пересечении Октябрьского проспекта с улицей Красной. Его строительная готовность составляет 96 процентов. Здесь ведутся финальные работы на входных группах, а сам переход уже частично открыт для пешеходов.