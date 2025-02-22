Монтаж трубы под дорогой от Дубровиц до лагеря «Мечта» начали в Подольске

В Подольске стартовал этап монтажа водопропускной трубы в рамках реконструкции автомобильной дороги, соединяющей Дубровицы и базу отдыха «Мечта». В проекте задействованы 14 рабочих и 35 единиц специализированной техники.

По словам главы городского округа Подольск Григория Артамонова, дорога является важным транспортным маршрутом, связывающим Подольск и близлежащие населённые пункты с территорией Новой Москвы.

«Мы зачищаем территорию от кустарников и поросли, устанавливаем водопропускную трубу. Для удобства жителей на время работ организуем движение по временным дорогам», — отметил он.

Проект предусматривает расширение дороги до двух полноценных полос, установку уличного освещения, строительство четырех автобусных остановок и прокладку тротуаров. Новый маршрут также улучшит доступ к основным достопримечательностям Дубровиц и сделает удобным подъезд к фестивалю «Славянское подворье».

Реконструкция проводится в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева. Завершение всех работ и открытие обновленной дороги запланировано на второй квартал текущего года.