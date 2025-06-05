Сегодня 09:00 Монтаж труб теплосети в микрорайоне Климовск в Подольске завершат в июне 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Подольска Подмосковье

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В микрорайоне Климовск в Подольске продолжается масштабное обновление тепловой сети и капитальный ремонт многоквартирных домов. В июне 2025 года планируется завершить монтаж километра новых тепловых труб, а с июля начнется благоустройство прилегающих территорий.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вместе с ветераном спецоперации, общественным деятелем и победителем предварительного голосования партии «Единая Россия» Иваном Мамоновым оценили ход реализации нескольких важных проектов. Они осмотрели участки, где заменяется тепловая сеть. Самый протяженный участок — около километра — проходит от котельной на улице Заводской вдоль улиц Западная, Южный поселок, Симферопольская, Революции, 8 Марта, Театральная, а также проспекта 50 лет Октября. Диаметр основных труб составляет 159 и 200 миллиметров. Каждому дому будет обеспечено индивидуальное подключение с установкой запорной арматуры для повышения надежности системы. Монтаж почти завершен, с июля начнут приводить в порядок прилегающие территории.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

Вместе с Фондом капитального ремонта продолжается комплексное обновление инженерных систем многоквартирных домов. При необходимости меняют крыши, восстанавливают фасады и модернизируют электроснабжение. Артамонов посетил дома № 3 и № 5 на улице Симферопольской, а также № 17 и № 19 на улице Заводской. В большинстве зданий работы уже завершены или близки к окончанию.

«Все мероприятия направлены на повышение качества жизни, энергоэффективности и надежности городской инфраструктуры. Работаем последовательно, каждый шаг нацелен на комфорт и безопасность подольчан», — сказал Артамонов.