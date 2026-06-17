Монтаж теплообменного оборудования проведут в Дзержинском

В городском округе Люберцы продолжается масштабная модернизация системы теплоснабжения. В городе Дзержинский в текущем сезоне капитально отремонтируют 6 центральных тепловых пунктов (ЦТП), в трех из которых подрядчик уже приступил к монтажу нового оборудования.

Заместитель главы городского округа Люберцы Ирина Марченко отметила, что по решению суда об освобождении территорий и возвращении участков в муниципальную собственность на улице Побратимов был произведен демонтаж более 30 торговых объектов, стоявших здесь с 2010 года. От жителей регулярно поступали жалобы на нарушение санитарных норм и правил. В ближайшее время освободившуюся территорию благоустроят. В судах на рассмотрении находятся иски по демонтажу еще 55 объектов капитального строительства. Работа по упорядочению сферы торговли продолжается.