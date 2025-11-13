Монтаж системы отопления начали в здании Академии дзюдо Одинцовского округа

Капитальный ремонт звенигородской Академии дзюдо продолжается в Одинцовском округе. Рабочие штукатурят стены, возводят перегородки из кирпича и газобетона, а также приступили к монтажу системы отопления.

Кровельные работы на объекте выполнены примерно на 95%. Одновременно демонтируют старую отделку фасадов и устанавливают новую. Согласно плану производства работ, до конца 2025 года будут проложены трубопроводы для холодного и горячего водоснабжения, а также выполнено подключение к электросети.

Напомним, что площадь звенигородской Академии дзюдо превышает 15 тысяч квадратных метров, а земельного участка — один гектар. Спортивный комплекс предназначен для проведения не только спортивных мероприятий, но также культурно-просветительских и зрелищных. Здание было построено в 2012 году. Последние 10 лет объект закрыт, семь из них он стоит без отопления. Здесь сделают удобные раздевалки, современные спортивные залы, зону питания и все необходимое для тренировок и соревнований — комплекс станет максимально функциональным и комфортным для спортсменов. Обновленная Академия дзюдо откроется в 2026 году.