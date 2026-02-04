Монтаж ригеля на опорах нового путепровода начали в Балашихе

В городском округе Балашиха продолжается важный этап строительства путепровода через железнодорожные пути возле платформы «Черное». Выполняемые работы направлены на обеспечение долговечности и безопасности будущей конструкции за счет равномерного распределения нагрузки от проезжей части на фундаментную основу.

Это снижение локальных перегрузок уменьшит риск деформаций и обеспечит эксплуатационную надежность сооружения в долгосрочной перспективе.

На площадке ведутся комплексные подготовительные и опорные мероприятия. Одним из ключевых работ является бурение и последующее бетонирование буронабивных свай. Такие сваи обеспечат надежное сцепление с грунтом и восприятие вертикальных нагрузок, становясь основой несущей системы путепровода. Параллельно производится разработка грунта для подготовки площадки к следующим этапам — это позволит обеспечить правильную геометрическую планировку и устойчивость оснований при дальнейших работах.

Проект стартовал в октябре 2025 года. Завершение всех работ запланировано на третий квартал 2028 года. Трасса путепровода будет иметь две полосы движения, что обеспечит пропускную способность и удобство для автомобилистов. Предусмотрены удобные съезды на Носовихинское шоссе, Ласточкин проезд, к платформе «Черное», а также на Восточное шоссе, что повысит связность транспортной сети и упростит местные маршруты движения.