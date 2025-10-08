Монтаж пункта проката для катка с искусственным льдом в Дубне завершат осенью

«Новый зимний сезон для дубненцев обещает стать таким же ярким, как и прошлый. Откроем его с первым днем декабря. Для жителей заработает каток на Молодежной поляне, также смонтируем и второй, в Левобережье, на стадионе «Волна». Сборка конструкций уже началась. Подрядчик работает качественно. Благодарим правительство Московской области за такую возможность и, как и в прошлом году, готовим сюрпризы», - отметил глава Дубны Максим Тихомиров.