Монтаж пункта проката для катка с искусственным льдом в Дубне завершат осенью
Специалисты заканчивают монтаж пункта проката будущего катка с искусственным льдом на Молодежной поляне в Дубне. Далее они приступят к установке бортов, что позволит начать стелить айс-маты.
Катания и прокат будут для жителей бесплатными. Запись на сеансы осуществляется через приложение «Мое Подмосковье».
Также жителям снова обещают масштабные и зрелищные зимние мероприятия.
«Новый зимний сезон для дубненцев обещает стать таким же ярким, как и прошлый. Откроем его с первым днем декабря. Для жителей заработает каток на Молодежной поляне, также смонтируем и второй, в Левобережье, на стадионе «Волна». Сборка конструкций уже началась. Подрядчик работает качественно. Благодарим правительство Московской области за такую возможность и, как и в прошлом году, готовим сюрпризы», - отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
Напомним, всего в Дубне при поддержке команды губернатора будет открыто два катка. Появится и сезонный каток для хоккеистов. Его будут заливать сотрудники спортивной школы «Дубна».