Монтаж пролетных строений начался на путепроводе в Лукино под Серпуховом

На путепроводе у деревни Лукино в Серпухове начали монтировать первые пролетные строения. По состоянию на 5 апреля на объекте полностью завершили возведение и бетонирование всех капитальных опор и приступили к укреплению откосов для надежности конструкции.

Реконструкция ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Завершение всех работ запланировано на 1 сентября 2026 года. Работы идут строго по графику, без сбоев.

«Реконструкция ведется в рамках национального проекта „Инфраструктура для жизни“. Для нас это не просто федеральная программа, а реальная возможность сделать дороги в округе современными и безопасными», — отметил глава округа Алексей Шимко.

После реконструкции путепровод станет более безопасным и комфортным как для водителей, так и для пешеходов. На время ремонта движение по путепроводу закрыто. Организованы альтернативные маршруты: северный — через Симферопольское шоссе и трассу А-108, южный — через Московское и Северное шоссе, улицу Пролетарскую, Северный проезд, улицы Ворошилова и Звездную, а также Окское, Борисовское и Данковское шоссе.