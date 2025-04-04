Монтаж пролетного строения перехода через Егорьевское шоссе завершили в Люберцах

В поселке Красково городского округа Люберцы завершена надвижка пролетного строения будущего надземного пешеходного перехода через Егорьевское шоссе. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

Так, завершен ключевой этап строительства пешеходного перехода через Егорьевское шоссе.

«Выполнена надвижка пролетного строения будущего надземного пешеходного перехода через Егорьевское шоссе в районе улицы КСЗ. Строительство объекта ведется в рамках госпрограммы „Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017–2026 года“, — отметил Волков.

Глава округа подчеркнул, что новый переход обеспечит безопасный доступ к школе-новостройке в Красково, а также к другим социальным объектам. Завершение строительства перехода запланировано на четвертый квартал 2025 года.

Кроме того, в округе продолжается возведение еще одного надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути в поселке Малаховка. Он соединит улицу 1-я Первомайская и Новый проспект. Завершение этого объекта ожидается уже в третьем квартале 2025 года.