Монтаж отопления в строящемся здании поликлиники начали в Королеве

Строительство поликлиники на 1000 посещений в смену продолжается в наукограде на улице Циолковского. На объекте ежедневно трудятся 210 рабочих и восемь единиц техники.

Специалисты уже завершили в пятиэтажном здании все монолитные работы, кладку наружных стен и монтаж кровли. Теперь они приступили к монтажу систем отопления и вентиляции будущей поликлиники, устройству вентилируемого фасада, внутренних перегородок, стяжке пола, отделочным работам и установке витражей.

Новая поликлиника станет самой крупной в Подмосковье. Она рассчитана на прием 600 взрослых и 300 детей в смену. Также проектом предусмотрен травмпункт на 100 посещений. В учреждении будут оказывать все основные виды медицинской помощи. В здании разместятся отделения профилактики и реабилитации, онкоцентр и дневной стационар. Поликлинику оснастят новейшим медицинским оборудованием. Планируется, что в ней будут работать около 200 врачей и более 300 специалистов среднего звена.

Завершение строительства ожидается в 2027 году.