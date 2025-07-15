Монтаж остекления надземного перехода завершили в Малаховке под Люберцами

В поселке Малаховка городского округа Люберцы продолжается возведение нового многоуровневого надземного пешеходного перехода, который свяжет улицу 1-я Первомайская и Новый проспект. Об этом рассказал глава муниципалитета Владимир Волков.

По его словам, специалисты уже завершают бетонирование лестничных сходов павильонов перехода и проводят обварку каркаса шахты лифта. Кроме того, монтаж остекления на пролетном строении полностью завершен.

Новый переход будет опираться на две башенного типа опоры, оснащенные лестницами и пассажирскими лифтами для удобства маломобильных граждан. Этот объект поможет устранить несанкционированные переходы через железнодорожные пути и обеспечит безопасное и бесперебойное движение поездов.

Завершить строительство планируется в третьем квартале 2025 года.

Также в городском округе Люберцы продолжается строительство надземного пешеходного перехода в поселке Красково через Егорьевское шоссе рядом с домом № 10 на улице КСЗ. Его сдача в эксплуатацию ожидается в четвертом квартале 2025 года.