Монтаж оборудования начали на новом фармпредприятии в Воскресенске

В промышленном технопарке «Федино» продолжается строительство нового предприятия по выпуску гепарина натрия. Проект реализуется по соглашению между губернатором Московской области Андреем Воробьевым и соучредителем компании «Северный океан» Ван Юнцином и является крупнейшим частным китайским вложением в Подмосковье.

Площадь объекта составляет 11 тысяч квадратных метров. На текущий момент готовность стройки — около 50%.

В уже возведенном производственном корпусе приступили к монтажу технологического оборудования. В двух еще строящихся корпусах возведены стены и начаты кровельные работы. На площадке подведены необходимые инженерные сети — газ и электричество, подготовлены проекты для офисного и бытового зданий. Первый этап строительства планируют завершить до конца года.

Новый завод обеспечит создание 250 рабочих мест и, по замыслу инициаторов, приобретет стратегическое значение для отечественной фармацевтики: предприятие должно полностью покрыть потребности российской промышленности в этом ключевом компоненте для производства жизненно важных сердечно‑сосудистых препаратов.