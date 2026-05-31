Монтаж нового оборудования для центральной бойлерной начался в Дзержинском

В Дзержинском городского округа Люберцы продолжается масштабная модернизация центральной бойлерной, расположенной на улице Академика Жукова. Работы по капитальному ремонту ведутся в рамках государственной программы Московской области.

Подрядчик завершил ключевой этап — демонтаж и вывоз устаревшего оборудования, отслужившего свой срок. В настоящее время специалисты готовят основание для полов. Уже получена первая партия новых агрегатов отечественного производства, которые были спроектированы и собраны крупноузловым методом на одном из заводов Подмосковья.

Руководитель подрядной организации Александр Обыночный отметил: «В его состав входит, в том числе, запорная арматура, узел ввода. Также будут теплообменное и насосное оборудование». Он уточнил, что во время переврезки трубных соединений жителей ждет краткосрочное отключение горячего водоснабжения. Полностью завершить ремонт планируется до начала нового отопительного сезона.