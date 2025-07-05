Монтаж нового искусственного газона начался на стадионе «Арена Химки»

На стадионе «Арена Химки» продолжается замена натурального газона на искусственное покрытие. Обновленное поле будет соответствовать стандарту «ФИФА Квалити Про», что позволит проводить матчи высшей категории.

На данный момент работы выполнены примерно наполовину: старый газон снят и вывезен, песчаный слой уплотнен и стабилизирован. Сейчас специалисты занимаются укладкой щебёночного основания, которое обеспечит необходимый дренаж будущего покрытия.

«Концепция содержания натурального газона себя исчерпала. Мы меняем газон для проведения большего количества мероприятий и футбольных матчей, чтобы стадион жил и наполнялся арендаторами», — рассказал заместитель генерального директора АУ «Арена Химки» Дмитрий Устинов.

Завершить замену планируется к 14 июля. После этого на поле приедет лаборатория для проведения тестирования на соответствие требованиям Российского футбольного союза. При положительном результате стадион получит разрешение на проведение матчей российской премьер-лиги.

В ближайшем будущем «Арена Химки» намерена принимать больше спортивных событий и игр. В новом сезоне здесь свои домашние матчи будет проводить московское «Торпедо».