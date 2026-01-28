Монтаж лифта стартовал в отделении Наро-Фоминской больницы

В кардиологическом отделении Наро-Фоминской областной больницы начался один из важных этапов технического оснащения — монтаж новых лифтовых систем. Строители уже завершили масштабную подготовку: полностью демонтированы изношенные конструкции, укреплена шахта и расширены дверные порталы в соответствии с современными стандартами мобильности.

Новое оборудование уже прибыло на объект. Проект предусматривает установку не только основного грузопассажирского лифта, способного транспортировать пациентов на каталках, но и двух дополнительных технических подъемников для оптимизации логистики внутри отделения. Ход работ находится на особом контроле администрации округа.

Рабочую встречу с представителями подрядной организации провели профильные заместители главы Наталья Трофимова и Евгений Мелентьев. В центре внимания оказался вопрос энергоснабжения. Для стабильной работы высокотехнологичного медицинского оборудования и новых лифтов требуется выделение дополнительных электрических мощностей. В настоящее время ведется работа по обеспечению здания необходимой энергией для гарантированной безопасности пациентов.

Капитальный ремонт фактически подарил историческому зданию вторую жизнь. Несмотря на полную замену коммуникаций и перекрытий, архитектурный облик рубежа XIX–XX веков был сохранен. Открытие обновленного кардиологического отделения запланировано на первую половину 2026 года.