Монтаж каркаса экотропы в парке «Дружба» начался в Люберцах

В городском округе Люберцы активно ведутся работы по строительству парка «Дружба». Сейчас на двух берегах озера Черное идет строительство моста.

Завершены работы по устройству дамбы, которая после завершения строительства будет разобрана, а русло восстановлено в полном объеме. На стороне Люберец выполняются работы по монтажу опалубки, устройству основания пандуса, разработке траншеи и монтажу габионов.

Как сообщила заместитель главы округа Наталья Романцова, проект реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. В части устройства парка на стороне Люберец выполняются работы по монтажу опалубки и устройство пирога пандуса, разработка траншеи и монтажа габиона.

По проекту в парке «Дружба» предусмотрено создание прогулочных зон, детских игровых и спортивных площадок, а также общественных пространств для проведения культурно-массовых мероприятий. Завершить строительство парка планируется в 2025 году.