Монтаж бордюров на улице Ломоносова в Воскресенске завершат на этой неделе

Сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» в Воскресенске ежедневно занимаются поддержанием чистоты и порядка на улицах округа, уделяя особое внимание состоянию дорог. В деревне Сабурово и селе Конобеево специалисты приступили к профилированию дорог с использованием щебня.

В микрорайоне Лопатинский на улице Андреса готовят основание для установки бордюрного камня, а на улице Ломоносова уже ведутся работы по его монтажу. Все эти мероприятия планируется завершить до конца недели. Кроме того, ежедневно проводится уборка территорий вдоль бордюров.

Помимо этого, сотрудники учреждения выполняют опиловку деревьев и кустарников, косит траву и прочищают ливневые стоки. В рамках благоустройства они проводят ямочный ремонт дорог и поддерживают детские игровые площадки в надлежащем состоянии.

Особое внимание уделяется остановкам общественного транспорта: здесь закрашивают надписи, убирают мусор и при необходимости оперативно ремонтируют павильоны.