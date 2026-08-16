Мониторинг заведений общественного питания провели в Мытищах

Управление потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области провело мониторинг заведений общественного питания, расположенных в многоквартирных домах с выходом во двор либо находящихся более чем в 30 метрах от дороги. По итогам проверки к административной ответственности привлечены три индивидуальных предпринимателя, еще одно заведение прекратило работу.

В ходе мониторинга установлены нарушения в кафе «Краффе» по адресу: улица Комарова, дом 2, корпус 2; в заведении «Место Пиво» на проспекте Астахова, дом 14А; а также в точке «Пиво и т. д.» на улице Стрельбище Динамо, дом 10. Кроме того, одно заведение, располагавшееся в зоне запрета, — «Место Пиво» в 1-м Стрелковом переулке, дом 3 — прекратило свою деятельность.

Как сообщила начальник управления потребительского рынка Елена Подмаркова, мониторинг объектов общественного питания будет продолжен. Работа по выявлению и пресечению нарушений в сфере организации общественного питания на территории городского округа Мытищи ведется на системной основе.