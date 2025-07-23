Мониторинг ремонта подъездов прошел в Мытищах

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Единой России» «Городская среда». Проверяли подъезды в доме № 7 в 1-м Рупасовском переулке.

Местный координатор проекта, первый заместитель секретаря отделения партии «Единая Россия» Андрей Гореликов, совместно с активными жителями совершили обход объектов. Инициатива вошла в масштабную программу по повышению уровня комфорта городской среды, направленную на улучшение условий проживания и благоустройство жилых домов.

Специалисты и жители проверили объем выполненных работ, качество ремонта и соответствие текущим стандартам. Оценки позволяют определить дальнейшие направления работы и своевременно реагировать на возникающие вопросы.

«Чтобы ваш подъезд был отремонтирован, достаточно совместно с управляющей компанией провести общее собрание собственников жильцов, обсудить состояние подъезда и принять положительное решение о необходимости ремонта», — рассказал Андрей Гореликов.